Deficiente físico causa acidente de trânsito e foge sem prestar socorro

Um deficiente físico de 43 anos causou um acidente de trânsito na madrugada e fugiu do local sem prestar socorro à vítima, uma jovem de 27 anos. O caso aconteceu na última quarta-feira (24), em Três Lagoas (MS).

Segundo o boletim de ocorrências, o veículo utilizado pelo autor não possuía adaptação para ser conduzido por pessoas com necessidades especiais. De acordo com relatado pela vítima, o acidente aconteceu em cruzamento.

A vítima conseguiu anotar parcialmente a placa de identificação do veículo e percebeu que o condutor se tratava de um homem com deficiência física, barba e cabelos grandes. Pessoas que estavam no local informaram aos policiais que conheciam o autor, relatando que o mesmo era morador de bairros próximos ao local da batida.

Uma equipe da Polícia militar foi até o local indicado por testemunhas e localizou o condutor Ele apresentou Carteira nacional de Habilitação com restrição C (obrigatório uso de acelerador à esquerda), entretanto pode-se constatar que o veículo não estava adaptado.

Diante dos fatos, foram tomadas as medidas administrativas pertinentes e o veículo encaminhado ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

