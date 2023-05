Deficiente visual é agredido com 'paulada' na testa por ex ciumenta na Capital

Homem, de 38 anos, foi agredido pela ex-mulher ciumenta, de 46, durante a manhã desta quinta-feira (11), na Rua Aliun, região do bairro Vila Nova Campo Grande. A vítima é cega e ainda mora com a autora da agressão.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal ficou junto por cerca de três anos, mas estão separados há um ano e meio ainda morando no mesmo apartamento. Hoje, devido ao fato de a vítima estar conversando com outra mulher, a ex-esposa não gostou.

Com ciúmes, ela agrediu o homem com um pedaço de pau na cabeça. Ele ficou com uma lesão na testa por conta da confusão.

Diante do fato, a vítima resolveu procurar a 7° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, para registrar a ocorrência de lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também