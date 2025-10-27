Menu
Polícia

Degolados em homicídio no Colibri, casal foi acusado de furtos por assassino

Homem e o sobrinho foram apontados como responsáveis pelo duplo assassinato

27 outubro 2025 - 12h00Luiz Vinicius
Dupla foi detida em uma fazendaDupla foi detida em uma fazenda   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O casal, inicialmente identificado como Claudio e Rosimeire, foi assassinado de maneira brutal após serem acusados de furtar a residência do assassino e se envolverem em uma discussão ainda no sábado, dia 25.

Os corpos das vítimas foram encontrados em uma casa na rua Paiaguás, no Jardim Colibri, em Campo Grande, neste domingo, dia 26. Homem, de 27 anos, foi preso apontado como autor do crime, e o sobrinho, de 17 anos, foi apreendido por participar também do duplo homicídio.

Segundo consta no auto de prisão dos envolvidos, os acusados e as vítimas já vinham tendo desentendimento anteriores e isso teria se intensificado após a acusação de furtos na residência do homem, de 27 anos.

Além disso, teria sido estopim a quebra de um prato de comida ocasionado por Claudio, que segundo os suspeitos, também teria realizado ameaças de morte com um facão. O homem decidiu chamar o sobrinho para cometer o assassinato da vítima e da esposa.

O crime, segundo o documento e a versão do preso, aconteceu por volta das 1h da madrugada de domingo. Após cometerem o crime com requintes de crueldade, fugiram para uma fazenda em Ribas do Rio Pardo, onde ficaram escondidos com a ajuda do fazendeiro - este autuado por favorecimento real, por dar cobertura a fuga dos suspeitos.

As facas usadas no crime não foram localizadas, mesmo o assassino ter dito o local de descarte. Na residência do indivíduo, foram encontradas outras facas, além de um simulacro de arma de fogo.

A esposa do acusado ajudou a polícia a informar o paradeiro e ganhou proteção, pois no dia anterior aos fatos, foi ameaçada de morte pelo companheiro e registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil para identificação das vítimas e mais detalhes sobre o crime.

