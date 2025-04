Delegada xinga entregador por não ter deixado pedido na porta do apartamento; vídeo

A Corregedoria da Polícia Civil do Pará abriu um procedimento administrativo para apurar o caso em que a delegada Kari Grazielle, agride e xinga um entregador de delivery em frente a um apartamento na cidade de Belém.



A discussão teria começado porque o entregador não deixou a comida na porta do apartamento e tentou o contato com a delegada na portaria.



Neste momento a mulher desceu tratando o trabalhador com hostilidade. "Bora, seu vagabundo, me dá a p da comida. Eu paguei." Ela diz que o pedido foi pago para ser entregue na porta da casa dela. No momento da discussão, o entregador afirma que ela tentou derrubá-lo da bicicleta.



A mulher tenta pegar o celular do entregador enquanto ele registra a ação e chegou a ameaçá-lo com voz de prisão. Ainda de acordo com o relato da vítima, a delegada se recusava a fornecer o código para a entrega do pedido.



No dia do ocorrido na quarta-feira (16), entregadores protestaram do lado de fora do condomínio pedindo respeito com a categoria. Por sua vez a delegada se restringiu a não comentar o caso no momento.

