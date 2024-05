Delegado afirma que Erika sabia que "Tio Paulo" já estava morto

Em relatório enviado ao Ministério Público na terça-feira (30), o delegado Fabio Luiz Souza, da 34ª DP (Delegacia de Polícia) de Bangu, responsável pelo caso do “Tio Paulo”, afirmou que a sobrinha sabia que o tio estava morto já no banco.

O delegado afirmou que Érika de Souza sabia da morte de seu tio, Paulo Roberto Braga, mas decidiu por entrar no banco com o cadáver. "Não há dúvidas que Érika sabia da morte de Paulo, mas, como era a última chance de retirar o dinheiro do empréstimo, entrou com o cadáver no banco, simulou por vários minutos que ele estava vivo, chegando a fingir dar água, pegou a caneta e segurou com sua mão junto a mão do cadáver de Paulo, contudo, como os funcionários do banco não dispersaram a atenção, não pôde fazer a assinatura" explicou.

Érika foi presa em flagrante, no dia 16 de abril, por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Ela também é investigada por homicídio culposo, quando não há intenção de saúde, já que decidiu levar o tio ao shopping, mesmo com ele em situação crítica de saúde.

