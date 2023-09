Delegado de Chapadão dirigia carro durante acidente que matou motociclista

O motorista que atingiu e matou o jovem motociclista, de 20 anos, é delegado titular do município de Chapadão do Sul, cidade onde o acidente aconteceu na manhã de sábado (23).

Conforme o site Jovem Sul News, o delegado Felipe Machado Potter dirigia um Hyundai Creta, quando ao passar pelo cruzamento das avenidas Mato Grosso do Sul e Goiás, acabou atingindo o motociclista.

A identidade do motorista do carro, de acordo com o site, teria sido confirmada pela Polícia Civil. O Delegado Regional de Paranaíba, Lúcio Fátima da Silva Barros, informou que o caso será tratado como um inquérito policial normal, investigado pelo Delegado de Costa Rica, Jhonny Garcia Monteiro.

Após as investigações, o caso deve ser encaminhado para o Ministério Público e depois para o Poder Judiciário.

Ao noticiário do interior, o delegado Felipe comentou o ocorrido, lamentando o falecimento do rapaz.

Acidente – Logo após a colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local constataram o óbito da vítima, que estava caída junto ao meio fio e próxima a rotatória, com o capacete ao seu lado, e a motocicleta estava a alguns metros à frente. Com o impacto da batida, o Creta colidiu com uma árvore e parou na contramão da via.

Por estar machucado, o delegado foi socorrido por terceiros e levado até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Após receber atendimento médico, ele foi ‘visitado’ pelos Polícia Militares que cuidavam do caso. Felipe realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi de 0,00 mg/l.

