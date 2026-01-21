Delegado detalha que proprietário tentou se defender antes de ser atingido por facadas

André Luis Mitidiero, de 49 anos, proprietário da salgadeira, morto a facadas pelo gerente do estabelecimento, Eduardo Araujo, de 29 anos, nesta quarta-feira (21), teria tentado se defender dos golpes. Os ferimentos no braço e antebraço revelaram a luta da vítima para não perder a vida, que acabou morrendo no local com mais de 10 facadas, segundo o delegado Camilo Kettenhuber, titular da 7ª Delegacia de Polícia (7DP).

“André, proprietário do estabelecimento, estava chegando para retirar uma entrega, acompanhado do filho de três anos, quando foi surpreendido pelo gerente, Eduardo, que, sem dizer nenhuma palavra, passou a esfaqueá-lo. Foram aproximadamente dez golpes em várias partes do corpo, incluindo mãos e antebraços, que indicam lesões de defesa”, explicou o delegado.

Após o ataque, Eduardo ficou desnorteado e para tirar a própria vida cravou a faca no peito com a ajuda de um pilar. “A esposa dele, que também trabalha no local, tentou impedir, mas ele acabou se matando logo em seguida, apoiando a faca em um pilar e fazendo força contra o corpo. Os dois vieram a óbito no local, um em seguida do outro”, detalhou Kettenhuber.

O delegado informou ainda que a motivação preliminar do crime pode estar ligada a um suposto envolvimento de André com a ex-companheira de Eduardo, que também trabalha no restaurante. “Eduardo estava separado desde dezembro, e a ex-companheira será ouvida nos próximos dias. Durante a investigação, todo o contexto ficará mais claro”, afirmou.

A polícia seguirá ouvindo funcionários e analisando imagens das câmeras de segurança para esclarecer toda a dinâmica do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também