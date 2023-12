Delegado é ameaçado de morte enquanto passeava em shopping de Campo Grande

Por meio de nota, a Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (ADEPOL), prestou apoio e solidariedade ao Delegado Reginaldo Salomão, após ele ser atacado em um shopping de Campo Grande no dia 14 de dezembro deste ano.

Conforme a publicação, o Salomão passeava com a família quando foi abordado por um homem de 49 anos, que se aproximou xingando e fazendo ameaças de morte contra ele. O motivo? O autor teria sido preso por desacato pelo delegado no ano de 2015.

“O autor encontrava-se descontrolado e chegou a dar um empurrão no Delegado, aproximando-se fisicamente de forma absolutamente perigosa do Delegado e se de sua família, tendo sido necessário auxílio de seguranças do Shopping e procedimentos operacionais para conter o indivíduo até a chegada do reforço policial para condução até a Delegacia de Polícia”, diz parte da nota.

Em continuação, a ADEPOL explica que adotará todas as medidas judiciais para a responsabilização civil e criminal do agressor. “É inconcebível que uma autoridade pública seja abordada e agredida dessa maneira, em suas férias e ao lado de sua esposa e filho criança, pois não foi um ataque apenas a um delegado, mas sim um ataque a todos os Delegados de Polícia, a Polícia Civil e ao Estado”, finaliza.

Deixe seu Comentário

Leia Também