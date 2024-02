Polícia de MS se manifesta contra desfile polêmico da Vai-Vai

A escola de samba Vai-Vai, maior campeã do Grupo Especial de São Paulo, desfilou no último sábado (10) no Sambódromo do Anhembi. O enredo era uma homenagem ao Hip-Hop, porém uma ala chamou mais a atenção do público por ter pessoas fantasiadas de policias do Batalhão de Choque como demônios.

O presidente da Vai-Vai, Clarício Gonçalves, negou a alusão dos profissionais com demônios. “O enredo é baseado em livros e fatos. Aquela ala que foi polêmica é uma coisa que estava dentro do enredo. Não é possível você falar de um enredo e você ocultar a história. Mas, em momento algum, a gente tem alguma coisa contra a organização que realmente protege São Paulo”, disse o presidente da escola de samba.

Mesmo com a negação de Clarício, associações de delegados se posicionaram a respeito do desfile da Vai-Vai. Na segunda-feira (12), o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) divulgou uma nota de repúdio. Deputados do Partido Liberal (PL), também se manifestaram contra o enredo, e pediram punição para a escola com bloqueio de verbas.

Em Mato Grosso do Sul, a Associação dos Delegados de Polícia (ADEPOL) divulgou uma nota de repúdio sobre a atuação da escola de samba. Em nota, a associação disse que a ala foi um ataque macabro e injustificado a honra e pudor de todos os trabalhadores policiais, que todos os dias vão trabalhar com o compromisso de doar a vida para servir e proteger a mesma sociedade que os endemonia.

“Tripudiar de forma tão violenta, vil e baixa os profissionais que garantem o direito a vida, a liberdade, a segurança e o livre direito de ir e vir não é um ato plausível em uma Nação séria e sadia, e deve portanto ocasionar consequências jurídicas, morais e administrativas urgentes, bem como deve suscitar uma profunda e ampla REFLEXÃO social. A ADEPOL/MS portanto vem a público externar sua mais profunda indignação e prestar sua mais respeitosa consideração e apoio a todos os POLICIAIS BRASILEIROS.”, disse a Associação de Polícia do Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também