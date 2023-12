Delivery de drogas: Dupla é presa por tráfico na cidade de Eldorado

Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos durante a manhã desta terça-feira (12), pelas Polícia Civil e Militar, que atuaram em conjunto, contra o crime de tráfico de drogas, no município de Eldorado, na região Sul do Estado.

Conforme as informações policiais, assim que tomaram conhecimento de que a residência dos investigados, localizada no Bairro Novo Eldorado, funcionava como ponto de venda de drogas e que eles faziam entregas na modalidade “delivery”, as equipes iniciaram o monitoramento dos suspeitos e da residência.

Pela manhã, após confirmação de que a droga estaria armazenada na residência, as equipes decidiram entrar. No local foram apreendidas dez porções de maconha prontas para venda, além de dez tabletes inteiros da substância.

Presos, os dois confessaram o crime e foram encaminhados para a Delegacia de Eldorado, onde foi formalizado o flagrante.

