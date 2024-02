'Demonstra muito ódio', diz delegada sobre facadas em mulher morta no Indubrasil

"Ela estava com uma faca cravada no peito". As duras palavras foram ditas pela delegada Analu Lacerda Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), na tarde desta quarta-feira (21), em entrevista coletiva, ao explicar o ódio demonstrado por Leonardo da Silva Lima, de 38 anos, ao matar sua companheira Joelma da Silva André, de 33 anos.

O primeiro feminicídio do ano em Campo Grande, o quinto em Mato Grosso do Sul, aconteceu em uma residência no bairro Indubrasil. A mulher foi atingida com cerca de 9 facadas, sendo que uma atingiu seu tórax, onde a faca ficou cravada, três no rosto e cinco nas costas.

"No momento em que a Perícia Técnica, a polícia chegou, ela estava com uma faca cravada, a faca estava cravada no peito dela. Então demonstra muito ódio, não existe racionalidade, não existe ele dizer que ele agiu sobre violenta emoção, logo depois de ser provocado e decorrência de ciúmes", disse a delegada.

Analu ainda completou na coletiva de imprensa que Leonardo deixou muito claro em seu depoimento, toda a dinâmica do fato e que tudo isso demonstrou um crime de ódio, fugindo de um crime passional, já que ele pegou deliberadamente a faca e a matou.

"Ele teve um espaço de tempo para pensar se ele ia pensar ou não, independentemente dele ter descoberto ou não ter descoberto, ou existia, ou não, um relacionamento anterior", enfatizou a delegada ao explicar a ação do acusado no feminicídio.

Pela manhã desta quarta-feira, Leonardo retornou para a residência e mesmo com o filho da vítima, de 8 anos, sentado ao lado dela no sofá, ele foi até a cozinha, se apossou de uma faca e ao retornar para o cômodo, desferiu diversas facadas na vítima.

Ele não demonstrou qualquer tipo de arrependimento, ficando passivo totalmente com a situação e sempre lúcido e frio ao responder às questões que lhe eram perguntadas.

