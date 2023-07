Denar incinera mais de 690 toneladas de maconha

Na manhã de ontem (21), a Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), realizou a incineração de 6.906.610,00 quilos de maconha, 362.624,64 kg de cocaína, 187,20 gramas de Ecstasy e 99,73 micropontos de LSD. A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada.

Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR, Dr. Hoffman D’Avila Candido e Sousa, Dr. André Mendonça – Delegado Adjunto, Dr. Roberto Guimarães – Delegado de Polícia, com toda equipe da Delegacia Especializada; o Promotor de Justiça Dr. Estefano Rocha Rodrigues Da Silva, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária. Importante destacar o apoio irrestrito da GCM – Guarda Civil Municipal- e os integrantes do GPI – Grupo de Pronta Intervenção, os quais prestaram apoio logístico em relação ao trânsito, bem como à segurança das equipes.

Cabe ressaltar que, as drogas somam mais de 600 toneladas e são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município.

