Dentista estupra adolescente com câncer durante consulta

Um dentista de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos que faz tratamento de leucemia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp (HCFMB), em Botucatu (SP). Ele foi detido na noite da última segunda-feira (5), no próprio apartamento.

Conforme o site Metrópoles, o enfermeiro-chefe do setor informou ao pai da adolescente que ela havia relatado ter sido abusada por Helderjan Mendes.

A vítima relatou à polícia que, no consultório do dentista, ele trancou a porta, passou as mãos em seu corpo e esfregou a barba em seu rosto e pescoço.

O dentista passou por audiência de custódia, que manteve a prisão dele. Helderjan foi levado para a cadeia de Itatinga (SP).

