Denúncia leva Garras a encontrar caminhão com óculos e cigarros contrabandeados na Capital

Denúncia anônima levou uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) a apreender um caminhão escondendo vários óculos e cigarros eletrônicos contrabandeados durante a noite deste domingo, dia 19 de outubro, no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

Informações divulgadas pela Polícia Civil, apontam que o caminhão estava escondido em um posto de gasolina. Dessa forma, a equipe realizou monitoramento até encontrar o motorista, que só apareceu quando um segundo suspeito surgiu no local.

Os policiais agiram quando o motorista entrou no caminhão. Questionado quanto a carga, ele informou que vinha de Primavera do leste e seguia para São Paulo, com carga de óleo de cozinha, quando recebeu proposta pelo FRETBRAS para carga a ser entregue na Cidade de São Paulo, Bairro do Brás.

Como forma de despistar a polícia a carga de óleo formava uma muralha em torno da carga ilícita. Os óculos estavam misturados com os cigarros eletrônicos.

O motorista confessou o transporte ilícito, afirmando que não sabia do que se tratava a mercadoria, achou apenas não tinha nota fiscal, porque o transbordo foi feito em local ermo em terreno baldio.

A avaliação final será feita pela Receita Federal, mas provisoriamente avalia-se em torno de meio milhão de reais, dado o alto valor do cigarro eletrônico alcança no mercado interno.

