Pais denunciam bullying contra filha indígena em escola da Capital

Sendo alvo de piadas recorrentes sobre sua etnia, uma aluna da Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira, localizada no Coophatrabalho em Campo Grande, foi mais uma vez vítima de uma atitude racista nessa terça-feira (21/05).

Desta vez, a aluna de 8 anos do 3° ano do ensino fundamenta,l se deparou com uma frase discriminatório escrita na parede do banheiro da escola. “A cultura dos índios é feia. A N... é índia da aldeia”.

De acordo com o pai da criança, a menina mostrou a frase para a mãe na hora em que ela foi buscá-la na escola. “A mãe quis registrar para fazer o procedimento interno, que foi feito hoje, porque pela escola, nem formalizar tinha formalizar tinham formalizado, tinha ficado em conversa de portão”.

“Eles minimizam, dizem que é coisa de criança, mas as piadas são recorrentes, minha filha tem 8 anos, não tem noção de que é vítima e a pratica vai perpetuando”, desabafou o pai.

A reunião com a escola foi feita na manhã desta quarta-feira (22) e conforme a ata, após o ocorrido, a coordenador foi conversar com a sala de aula e passou orientações pontuais sobre a responsabilidade dos pais em relação ao ato de seus filhos e sobre o bullying que é crime e os pais poderiam registrar um boletim de ocorrência.

O JD1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para saber se a criança que cometeu o ato foi identificado e quais providências serão tomadas e foi informado que a direção escolar iniciou a investigação para identificar a autoria das frases e acionou a família da aluna responsável para comparecer à escola e receber as devidas orientações.

"Nesta quarta-feira (22), a mãe retornou à escola para formalizar o registro em ata. A Semed repudia veementemente qualquer tipo de discriminação e reitera seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar acolhedor e inclusivo para todos os alunos. Ainda, a Divisão de Acompanhamento Escolar (DAE) realiza palestras frequentes sobre bullying e discriminação em todas as escolas municipais. A pasta também oferece suporte psicossocial para alunos, famílias e profissionais da escola que necessitem de apoio. A Secretaria Municipal de Educação está comprometida em aprimorar continuamente suas ações de combate ao racismo e à discriminação,buscando garantir um ambiente escolar seguro e livre de preconceitos para todos. A Semed acredita que a união de esforços entre a escola, a família e a comunidade é fundamental para construir um ambiente escolar livre de discriminação e promover o respeito à diversidade".

