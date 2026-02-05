Denunciado pelo irmão, ladrão é preso por furtar TV's de EMEI na Vila Margarida

Ladrão, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, dia 4, após furtar algumas televisões de uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) na Vila Margarida, em Campo Grande.

Quem denunciou a ação criminosa foi o próprio irmão do acusado, que acionou a Polícia Militar e no quarto onde o ladrão estava escondido, foi encontrada mais quatro televisões embaixo da cama.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma das televisões furtadas estava em cima do muro da unidade escolar. O irmão que denunciou o caso, afirmou que chegou a brigar com o acusado, onde ele retirou do local três televisões, mas não soube precisar para qual local ele levou.

A Polícia Militar conduziu o indivíduo para a delegacia e recuperou as cinco televisões.

O caso foi registrado como furto e dano qualificado, pois a vidraça da escola estava danificada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também