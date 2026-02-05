Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Denunciado pelo irmão, ladrão é preso por furtar TV's de EMEI na Vila Margarida

No muro da unidade escolar foi encontrada uma televisão também

05 fevereiro 2026 - 10h38Luiz Vinicius
EMEI foi furtada pelo ladrãoEMEI foi furtada pelo ladrão   (Divulgação/PMCG)

Ladrão, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, dia 4, após furtar algumas televisões de uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) na Vila Margarida, em Campo Grande.

Quem denunciou a ação criminosa foi o próprio irmão do acusado, que acionou a Polícia Militar e no quarto onde o ladrão estava escondido, foi encontrada mais quatro televisões embaixo da cama.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma das televisões furtadas estava em cima do muro da unidade escolar. O irmão que denunciou o caso, afirmou que chegou a brigar com o acusado, onde ele retirou do local três televisões, mas não soube precisar para qual local ele levou.

A Polícia Militar conduziu o indivíduo para a delegacia e recuperou as cinco televisões.

O caso foi registrado como furto e dano qualificado, pois a vidraça da escola estava danificada.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro
Polícia
Homem diz ter sido dopado e roubado dentro da própria casa em Dourados
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Polícia
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido na cabeça com pedaço de cano em Dourados
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Polícia
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
Polícia
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Mesmo com risco de alagamento, família se recusa a sair de casa em Aquidauana
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem invade hotel para furtar fios e acaba preso no Centro de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado em Corumbá
Divulgação - DOF
Polícia
DOF prende quatro homens em comboio com mercadorias do Paraguai em Sidrolândia
Penitenciária Estadual de Dourados - (PED)
Interior
Governo executa obras e reforça segurança na Penitenciária Estadual de Dourados

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026