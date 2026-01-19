Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual

A cidade segue em estado de choque diante da gravidade do caso, já que a vítima é uma pessoa muito conhecida e querida no município

19 janeiro 2026 - 09h23Vinícius Santos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: IlustrativaCaso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa  

Um servidor público da prefeitura de Deodápolis está internado em estado grave em um hospital de Dourados após ser vítima de uma tentativa de homicídio registrada no município. Ele foi socorrido ferido no último sábado (17/jan).

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na BR-376, a aproximadamente dois quilômetros de Deodápolis, no sentido a Ivinhema. No local, o servidor — um homem — foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo, decorrentes de espancamento, além de sinais de violação sexual.

De acordo com as informações apuradas, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico e permanece internada, sob cuidados médicos intensivos. O caso causou forte comoção e choque entre moradores de Deodápolis.

O que dizem as autoridades

A Polícia Civil informou apenas que irá emitir nota oficial sobre o caso, sem divulgar detalhes no momento.

A Polícia Militar confirmou que atendeu a ocorrência e que a situação segue sob investigação da Polícia Civil. Até agora, não há informações sobre suspeitos ou prisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Polícia
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Incêndio destruiu a casa
Polícia
Morador morre após incêndio na própria residência em Ponta Porã
Lucas estava no Hospital da Vida em Dourados, onde morreu
Polícia
Segunda vítima de ataque de pistoleiros em Ponta Porã morre em hospital
Homem foi preso quase um ano após o crime
Polícia
Quase um ano após o crime, polícia prende suspeito de homicídio em Tacuru
Flavio foi morto a tiros
Polícia
Homem é assassinado a tiros em praça de Miranda
Leandro, de blusa azul, foi morto a facadas
Polícia
Homem mata amigo a facadas após desentendimento por imóvel no Jardim Noroeste
Crime aconteceu na hora do almoço
Polícia
Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia
Diversas viaturas da Polícia Militar foram empenhadas para o local
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos