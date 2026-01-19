Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual

Um servidor público da prefeitura de Deodápolis está internado em estado grave em um hospital de Dourados após ser vítima de uma tentativa de homicídio registrada no município. Ele foi socorrido ferido no último sábado (17/jan).

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na BR-376, a aproximadamente dois quilômetros de Deodápolis, no sentido a Ivinhema. No local, o servidor — um homem — foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo, decorrentes de espancamento, além de sinais de violação sexual.

De acordo com as informações apuradas, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico e permanece internada, sob cuidados médicos intensivos. O caso causou forte comoção e choque entre moradores de Deodápolis.

O que dizem as autoridades

A Polícia Civil informou apenas que irá emitir nota oficial sobre o caso, sem divulgar detalhes no momento.

A Polícia Militar confirmou que atendeu a ocorrência e que a situação segue sob investigação da Polícia Civil. Até agora, não há informações sobre suspeitos ou prisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também