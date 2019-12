Depac Piratininga passa a ser denominada Depac Cepol

Saiba Mais Polícia Depac Piratininga será transferida para prédio do Cepol nesta quarta-feira

A Delgacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga (Depac-Piratininga) passará a ser denominada a partir de 1º de janeiro de Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol (Depac-Cepol).

Segundo o delegado titular de Depac, João Eduardo Davanço, a mudança na nomenclatura se fez necessária por conta da transferência física do prédio para o Cepol e principalmente para garantir uma melhor precisão das estatísticas.

Mudança de prédio

Desde o dia 20 de novembro a Depac Piratininga está funcionando do prédio do Cepol, na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, em Campo Grande, por força de uma decisão judicial que determina que um único plantão policial da capital receba no período noturno e finais de semana, todas as ocorrências envolvendo adolescentes em conflitos com as leis.

Com essa mudança, os atendimentos que eram realizados na Depac Piratininga passaram para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande e para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac-Centro).

