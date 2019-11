Depac Piratininga será transferida para prédio do Cepol nesta quarta-feira

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Saiba Mais Cidade Nelsinho garante preservação de prédio da União com cedência para o CAU

Foi informado pela Polícia Civil que o atendimento da Depac Piratininga será transferido para o prédio do Centro de Policiamento Especializado (Cepol), situado na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n. 167, no bairro Tiradentes, em Campo Grande, com início às 17h30min.

Houve essa mudança em razão de decisão judicial, que determina um único plantão policial em Campo Grande receba todas as ocorrências envolvendo adolescentes em conflito com a lei, no período noturno e de finais de semana.

A unidade de Pronto Atendimento Comunitário da Piratininga não funcionará nesta quarta-feira (20), das 7h30 às 17h30, para que sejam realizadas as transferências e adequações necessárias, devido à transferência da Depac Piratininga para o Cepol.

Os atendimentos feitos pela Depac Piratininga serão realizados pela 5ª Delegacia de Polícia e Depac Centro.

Saiba Mais Cidade Nelsinho garante preservação de prédio da União com cedência para o CAU

Deixe seu Comentário

Leia Também