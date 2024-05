Depois de achar maconha no guarda-roupa, mãe denuncia filho de 15 anos por tráfico

Uma mulher denunciou o filho de 15 anos por tráfico de drogas, depois de achar porções de maconha dentro do guarda-roupa dele. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (30), na rua Mário Feitosa Rodrigues, na região do Jardim Flórida, em Dourados.

Conforme as informações, ela estava arrumando a casa quando parou no guarda-roupa do filho. Ao mexer no armário, ela encontrou 23 porções de maconha.

Decidida a dar uma correção da forma correta no menor, ela chamou a GMD (Guarda Municipal de Dourados). As equipes então apreenderam o rapaz e a droga.

Segundo o Dourados News, quando questionado, o adolescente confirmou ter adquirido a maconha e revenderia em porções de R$ 20 e R$ 50.

Diante da situação, ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi ouvido e depois liberado.

