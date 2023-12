Depois de acidente de cliente, advogado cria confusão e exige ser chamado de doutor na Capital

A Polícia militar foi acionada na madrugada deste domingo (17), depois de um acidente de trânsito entre um ônibus Scania e um Chevrolet Onix na rua Marechal Rondon, no centro de Campo Grande.

Conforme a ocorrência registrada, no local do acidente foi informado que o Onix conduzido por Ricardo de 33 anos, trafegava pela Rua Marechal Rondon, no sentido oeste/leste, e o ônibus trafegava pela Rua Marechal Rondon no sentido norte/sul, e no cruzamento das referidas vias ocorreu a colisão da frontal do Onix na lateral direita do ônibus.

Durante a confecção do boletim do acidente, “Ricardo apresentava sinais visíveis de embriaguez, e/ou alteração da capacidade psicomotora, como excessivo odor etílico, andar cambaleante, vestes em desalinho, excessivo rubor facial, lentidão nas respostas”, por isso, foi oferecido o teste do etilômetro, porém, o mesmo recusou, sendo assim confeccionado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Após ser informado que seria conduzido para a delegacia, ao se aproximar do compartimento de presos da viatura, o advogado de Ricardo, identificado como ‘Doutor’ Emanuel de 34 anos, começou a tentar impedir a entrada de Ricardo no compartimento de presos.

Segundo o registro policial, a guarnição teve que intervir e informar ao advogado que em momento oportuno, na delegacia de Polícia Civil o mesmo poderia atuar em defesa de seu cliente, momento em que começou alterar a voz questionando os motivos, dizendo que Ricardo não deveria ser conduzido.

O homem também questionou o fato de ser chamado de "você" e não de "Doutor", alegando que o sargento da Polícia Militar não teria postura adequada para atuar como policial.

Após a confusão, Ricardo foi transportado no compartimento de preso. Foi constatado ainda que o veículo conduzido por Ricardo encontrava-se com o licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio do Detran-MS.

Apesar do acidente, o único ferimento do condutor do Onix foi uma escoriação do lado esquerdo da face.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como perturbação do trabalho ou do sossego alheio e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também