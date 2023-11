Depois de beber cinco cervejas, clientes matam dono de bar a tiros na fronteira

Um jovem, de 29 anos, foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado (11) em um bar na cidade de Coronel Sapucaia, na região de fronteira com o Paraguai. Ele seria dono do estabelecimento.

Conforme o boletim de ocorrência, o local estava sendo fechado pelo rapaz e mais uma pessoa. Porém, eles foram surpreendidos quando uma dupla chegou ao bar de moto, pedindo para que reabrissem o comércio novamente, pois queriam beber.

Pensando talvez em agradar mais um cliente, o pedido foi aceito pelo rapaz. Depois de cinco cervejas, os consumidores foram pagar a conta.

Na hora de acertar o valor, eles deram um tiro no dono do bar, fugindo em seguida. A mulher que estava com a vítima acionou a PM (Polícia Militar), mas quando a equipe chegou o rapaz já estava morto.

Ainda segundo o registro policial, a testemunha informou que essa não seria a primeira vez que os suspeitos frequentavam o estabelecimento. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

