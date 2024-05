Depois de cair e torcer o pé ao usar salto alto, mulher morre na Santa Casa da Capital

Marina Freitas de Assis Fernandes, de 53 anos, morreu depois de cair e torcer o pé enquanto usava salto alto. O falecimento da vítima foi relatado pelo seu companheiro durante a manhã desta terça-feira (1°), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava saindo na manhã do dia 28 de abril quando ao entrar no carro, Marina acabou caindo. Como estava de salto alto, ela teve uma torção no pé.

Por estar com dores, foi levada para a Santa Casa, onde descobriram que a queda causou uma fratura no fêmur e uma pequena fissura na bacia. A mulher foi submetida a intervenção cirúrgica, para corrigir as lesões.

Acontece que, depois da cirurgia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes médicas, Marina faleceu no começo da madrugada hoje.

O caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

