Depois de dois dias sumido, servente de pedreiro é encontrado machucado

Saiba Mais Polícia Servente de pedreiro desaparece depois de briga com colegas na Capital

Depois do susto dos familiares e amigos, Ronald Reis Monteiro, 24 anos que tinha desaparecido na noite do último sábado (27), em Campo Grande, está em casa.

O servente de pedreiro, que veio da Bahia e mora há três meses em Campo Grande, havia sumido após ter um desentendimento com colegas de residência.



De acordo com informações da amiga Tailane, com quem Ronald morava antes de se mudar para casa onde ocorreu a briga, o jovem foi encontrado perto do imóvel dela, no Jardim Monumento.

"Ele está descalço e muito machucado. Não sabe explicar nada e não sabe onde ficou as coisas dele", declarou ao JD1.

Sem dar mais detalhes, a informação que se sabe é de que, o celular de Ronald foi encontrado em uma praça próximo ao bairro Tiradentes, mas ele não sabe indicar onde estariam seus demais pertences.

Os amigos foram orientados a registrar a ocorrência em uma delegacia.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Servente de pedreiro desaparece depois de briga com colegas na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também