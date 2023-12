Depois de matar cinco pessoas, assassino é baleado pela polícia em Eldorado

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado durante um confronto com policiais civis e militares na manhã desta terça-feira (12), na cidade de Eldorado. As equipes estavam cumprindo cinco mandados de prisão, depois de ele ter assassinado cinco pessoas na em Cascavel, no Estado do Paraná.

Conforme as informações divulgadas, o homem estava escondido em uma propriedade na zona rural do município de Mato Grosso do Sul. Após a confirmação do esconderijo, policiais civis e militares foram até o local e foram recebidos a tiro.

O autor estava na posse de uma arma de fogo do tipo pistola e mesmo após a verbalização policial, manobrou a arma contra a equipe que para se defender atirou o atingindo na região do tórax.

Ele foi socorrido pelos policiais e levado ao hospital, onde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para Campo Grande, para receber atendimento médico.

