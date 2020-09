"Depois do amém", cinco crentes são atropelados por motorista bêbado

Cinco pessoas foram atropeladas por um motorista bêbado, quando voltavam da igreja, no final da tarde deste domingo (20), em Dourados, que fica a 225 quilômetros de Campo Grande. Duas vítimas foram socorridas em estado grave.

Conforme o site Dourados News, o condutor do veículo estava em uma Fiat Strada, de cor branca, com placas de Dourados, e estaria embriagado no momento do acidente. Ele foi identificado como Lídio, de 52 anos, fugiu sem prestar socorro.

As vítimas foram identificadas como, Alex Soares, 20 anos, duas adolescentes de 15 e 17 anos, Leonardo Viana, de 18 anos e Natália da Silva, 23 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a adolescente de 17 anos e a jovem Natália da Silva para o Hospital Vida, em estado grave. Os outros envolvidos no atropelamento foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, para serem melhor avaliados.

Após o atropelamento, o autor fugiu sem prestar socorro. Mas, acabou encontrado pela polícia. Foi realizado o teste do bafômetro e acabou constatado 0,61 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante.

Deixe seu Comentário

Leia Também