Depósito de maconha é encontrado nos fundos de igreja evangélica

Durante a ação do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizada nesta terça-feira (22) foram localizados 980 quilos de maconha, em uma edícula no fundo de uma igreja evangélica, no Bairro Novo Horizonte, em Dourados. Local era utilizada como entreposto para o armazenamento de drogas que vinham do Paraguai para o Mato Grosso do Sul.

Quando os policiais realizaram umavistoria no local, encontraram droga armazenada até dentro da geladeira. A maior parte da maconha estava armazenada em fardos de 40 quilos.

Quando os servidores chegaram no imóvel, os traficantes já haviam fugido, deixando o portão aberto. Minutos depois, enquanto os policiais coletavam a droga para transportar até a 1ª Delegacia de Polícia Civil, dois homens que não perceberam a atuação policial chegaram ao local em um automóvel Ford Fiesta, cor preta

Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos fugiram do local a pé, entraram em um matagal eu fica nas proximidades e acabaram deixando para trás o carro em frente a igreja.

