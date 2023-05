Depressão pós-parto quase faz jovem matar o filho de 28 dias envenenado na Capital

Os pensamentos tristes e inconclusivos causados pela depressão pós-parto quase tiraram a vida de uma jovem mãe e seu filho, de apenas 28 dias, na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de suicídio. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram a jovem amamentando o bebê. Durante a conversa, foi descoberto que ela teria ingerido grandes quantidades de remédio e ainda consumido veneno.

Pensando em uma possível intoxicação por envenenamento, que levaria o bebê à morte, os policiais foram conversando com a jovem de maneira calma e paciente. Com isso, conseguiram pegar o recém-nascido. Ela revelou aos militares não saber que estava colocando a vida de seu filho em risco ao amamentá-lo.

Já passando mal por conta dos produtos tomados, a jovem foi socorrida às pressas pela equipe até o CRS Nova Bahia, onde recebeu atendimento médico. A ação rápida dos polícias foi elogiada pela junta médica, uma vez que a demora no socorro poderia ter causado a morte dos dois.

O bebê também passou por atendimento médico e ficou aos cuidados dos familiares, que foram até o local acompanhar o caso.

Precisa de ajuda?

Em Campo Grande, o Grupo Amor Vida (GAV) presta serviço gratuito de apoio emocional a pessoas em crise através dos telefones (67) 3383-4112, (67) 99266-6560 (Claro) e (67) 99973-8682, todos sem identificador de chamada.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) fornece apoio emocional e prevenção do suicídio, o atendimento é voluntário e gratuito à todas as pessoas que precisam conversar, a ajuda é fornecida com total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.

Telefone – Ligue 188 (ligação gratuita)

Chat – https://www.cvv.org.br/chat/

