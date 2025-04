Deputado defende "tolerância zero" para criminosos em MS

O deputado estadual Coronel David (PL) foi até as redes sociais para comentar sobre a morte de Adriano Antero Batista, de 39 anos, que morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar nesta semana no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

Adriano havia ameaçado matar sua ex-companheira a tiros, na frente dos filhos, após ela recusar transferir R$ 50 para sua conta bancária.

“Bandido que ameaça mulher não merece colher de chá” afirmou o deputado em vídeo publicado nas redes sociais.

Para o deputado, a resposta dada pela Polícia Militar representa a verdadeira proteção às mulheres. “Isso é proteção de verdade. Sem enrolação, sem discurso florido. É ação, é lei e bandido cai. Quem ameaça mulher e desafia a autoridade, paga o preço”, disse o parlamentar.

Segundo Coronel David, o seu discurso de tolerância zero contra criminosos segue com os princípios de proteção à mulher. “A meta é proteger, e a meta está sendo cumprida. Aqui no Mato Grosso do Sul, bandido não tem moleza”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também