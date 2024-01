Deputado federal do RJ é alvo de nova fase da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria e um dos alvos investigados nesse desdobramento é o deputado federal Carlos Jordy (PL). O objetivo é objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado.

Nesta fase estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, sendo que 8 deles as buscas são no Rio de Janeiro e 2 no Distrito Federal. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

Jordy informou por meio de suas redes sociais que foi um dos alvos da investigação e que a Polícia Federal esteve nas primeiras horas da manhã em sua residência.

"Eles apresentaram uma petição. Estavam buscando arma, celular e tablet. Tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar", disse o deputado em vídeo publicado.

O parlamentar ainda classificou a atuação como "medida autoritária e sem fundamento, que visa a perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal".

Ainda na nota divulgada, a Polícia Federal informou que "as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas".

