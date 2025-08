Deputado lamenta morte de assessor na Capital: 'profissional exemplar e do bem'

Saiba Mais Polícia Assessor parlamentar morre atropelado na faixa de pedestre em Campo Grande

O deputado estadual Roberto Hashioka, usou as redes sociais para lamentar a perda de Luiz Torchetti Neto, de 35 anos, seu assessor parlamentar, atropelado enquanto atravessa a faixa de pedestres na Avenida Ernesto Geisel, na madrugada deste domingo (3).

Na mensagem, em forma de nota, o parlamentar ressalta o quanto Torchetti era profissional e uma pessoa do bem, mas reforça a construção de uma amizade no tempo em que estiveram atuando juntos.

"Hoje o dia amanheceu mais triste. Perdemos o Luiz, um grande amigo e colaborador do nosso gabinete", disse.

Hashioka também usou as redes sociais para engrandecer o assessor parlamentar. "Luiz era daqueles que faziam a diferença no dia a dia, sempre disposto, generoso, leal. Um profissional exemplar, mas, acima de tudo, uma pessoa do bem, que levava leveza e companheirismo por onde passava".

Por fim, o deputado lamenta o episódio. "É difícil colocar em palavras a dor dessa perda. Ficam a saudade, o respeito e a gratidão por tudo que vivemos juntos. Vá em paz, Luiz. Você fará muita falta".

Acidente trágico - Luiz Torchetti e o amigo, Murilo Henrique Fretes Paulon, de 28 anos, voltavam do show 'Tardezinha', protagonizado pelo cantor Thiaguinho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Eles estavam pela rua Bom Sucesso, mas ao atravessar na faixa de pedestres da Avenida Ernesto Geisel, foram atropelados por um veículo de passeio, conduzido por um rapaz, de 18 anos.

Torchetti não resistiu e morreu no local, enquanto Murilo foi socorrido em estado grave para a Santa Casa.

O condutor, de 18 anos, passou por teste de bafômetro, mas o resultado deu negativo. Segundo uma testemunha, os dois pedestres atravessaram correndo a via quando o sinal estava verde para o tráfego de carros.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Assessor parlamentar morre atropelado na faixa de pedestre em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também