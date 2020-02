Carro do deputado Loester Trutis é alvejado por tiros

O deputado federal Loester Trutis (PSL) e sua equipe sofreram uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (16) enquanto cumpriam a agenda do parlamentar a caminho de Sidrolândia, a 140 quilômetros de Campo Grande.

Loester estava a caminho do município com a sua equipe, quando teve o carro alvejado por no mínimo cinco disparos. O deputado federal conseguiu revidar o ataque contra ele e sua equipe.

Apesar da emboscada contra a vida dele, todos os que estavam no veículo estão bem e não possuem nenhum ferimento.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e compareceu até o local do atentado. No local, a equipe do BOPE fez a retirada deles.

Agora, a Polícia Federal está no local e acompanhando a tentativa de suicídio.



A assessoria do deputado informou que em breve darão mais informação. “Informamos que, devido ao acontecimento, infelizmente não será possível cumprir as agendas marcadas para hoje. Em breve daremos mais informações. Obrigado.”

A equipe do JD1 Notícias tentou entrar em contato com o próprio deputado e com sua assessoria, mas não obteve respostas.

