Desaparecida desde domingo, corpo de mulher é encontrado em rio de Cassilândia

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando nas águas do Rio Aporé, perto do CERCA, um clube rural de Cassilândia, durante o final da manhã desta quarta-feira (14).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Cassilândia Urgente, o corpo seria de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, que está desaparecida desde domingo (11), quando brigou com o namorado em uma festa na cidade.

Ainda ontem, terça-feira (13), o companheiro dela foi preso por suspeita de feminicídio, uma vez que a Polícia Civil apurou indícios que Thácia havia sido assassinada e jogada dentro do rio. Ele chegou a procurar as autoridades, dizendo que a namorada estava sumida sendo que a última vez que a viu havia sido em um baile, durante a noite de domingo.

Porém, algumas testemunhas afirmaram que o casal teria discutido por ciúmes. Ele então alegou ter deixado a companheira na entrada da cidade. Durante diligências preliminares, os Investigadores de Polícia localizaram um dos sapatos da vítima nas proximidades do Rio Aporé, além de uma mancha de sangue no local.

A Perícia Criminal de Paranaíba foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais na cena. Posteriormente, os Policiais Civis apreenderam o veículo do suspeito, e houve a localização de vestígios dentro do carro.

Depois do calçado ter sido encontrado, o suspeito disse informalmente que teve um desentendimento com a vítima devido a ciúmes, quando estava em uma festa, sendo que foram embora no veículo do suspeito, onde o mesmo a agrediu fisicamente. Em seguida, o suspeito a levou para um lugar ermo, escuro, a uma certa distância do perímetro urbano, à beira do Rio Aporé (Divisa do Estado de Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás), onde entrou em luta corporal e, segundo o ele, a vítima caiu nas águas do rio.

O caso segue sendo apurado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também