Desaparecida há 14 dias, adolescente completou 16 anos longe da família

A família segue buscando pela adolescente Geovana Souza Dias que sumiu em Taquarussu no dia 8 de julho, após sair para uma festa. Ao JD1 a irmã, Camila dos Santos conta que todos os dias liga para a Polícia para saber novas informações, mas sem sucesso.

As apurações iniciais apontam que Geovana saiu por volta das 20h para ir em uma festa, porém, não chegou ao destino e também não retornou para a casa dela. A bicicleta e o celular da adolescente foram encontrados jogados próximo a um quebra-molas na Rua Quenenciano Cecílio de Lima, quase no cruzamento com a Rua Olivia Maria Vieira, próximo à praça onde ocorria a festa.

A Polícia Civil, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros, seguem procurando pela adolescente Geovana Souza Dias. Logo após o desaparecimento, as equipes fizeram uma varredura terrestre e com drone, em uma área de mata onde o celular e a bicicleta da adolescente foram encontrados, porém, não foram vistos vestígios no local.

No dia do desaparecimento a vítima estava vestindo uma blusa verde brilhosa, calça preta e tênis branco.

Segundo o Delegado Caio Leonardo Bicalho Martins, titular da Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu, várias pessoas foram ouvidas e outras diligências investigativas foram empreendidas com o intuito de elucidar o caso e encontrar a adolescente.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa auxiliar nas buscas, que seja repassada para a Delegacia de Taquarussu, pelo telefone: (67) 99223-0178 ou à família pelo (67) 9 9839-1590, falar com Camila dos Santos.

