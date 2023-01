Desaparecido desde domingo, corpo de homem é encontrado no Rio Aquidauana

O corpo de Eduardo Rodrigues Lopes, de 51 anos, foi encontrado morto no final da manhã desta terça-feira (3), após ele sumir enquanto nadava no Rio Aquidauana durante o domingo (1°), em Corguinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava bebendo com amigos as margens do rio quando resolveu entrar para nadar. Em determinado momento, Eduardo foi carregado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo foi encontrado cerca de 4km de onde havia desaparecido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corguinho, como morte a esclarecer.

