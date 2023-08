Desaparecido desde segunda, homem é encontrado morto no Rio Dourados

O corpo de Amarildo Matos Paim Lemes, de 52 anos, foi encontrado nas águas do Rio Dourados na manhã desta sexta-feira (18), após quadro dias de buscas em Dourados.

A última vez em que foi visto, de acordo com o site Dourados News, ele estava próximo à ponte do Rio Dourados, entre Laguna Carapã e Caarapó, na noite de segunda-feira (14), quando o boletim de ocorrência foi registrado por familiares.

Já no dia seguinte, as equipes do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) deram inicio as buscas.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local para acompanhar o caso, fazendo maiores levantamentos sobre o ocorrido.

