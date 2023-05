Desaparecido há cinco dias, homem é encontrado morto em Dourados

Desaparecido há cinco dias, o corpo de Aguinaldo de Oliveira Campos, 46 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (29), na região do distrito de Vila Formosa, em Dourados, com sinais de suicídio.

Conforme o site Dourados News, Aguinaldo desapareceu na quarta-feira (24) após ser visto pela última vez próximo a um restaurante às margens da BR-163, no distrito de Cruzaltina.

As informações iniciais apontavam que ele estava acompanhado de uma pessoa, mas até o momento não existem mais relatos ou a identificação do indivíduo. O carro de Aguinaldo estava estacionado na frente da casa do tio e as chaves foram encontradas ao lado do veículo.

Apesar dos visíveis sinais de suicídio, as circunstâncias do caso estão apuradas pela polícia.

