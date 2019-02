Desaparecimento de jovem ainda é um mistério para a polícia

O caso de Regiane Alves Medeiros Alcunha, 22 anos, ainda é um mistério para a polícia, a jovem desapareceu no dia 13 de dezembro do ano passado, após sair de casa para fazer uma rescisão de contrato trabalhista, em Campo Grande.

A polícia já ouviu amigos, familiares e continua com as oitivas. Nenhuma linha de investigação é descartada, pois no mesmo dia do desaparecimento, o celular da jovem já estava desligado.

Regiane não chegou a ir à empresa onde trabalhava para assinar a rescisão. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus, no bairro onde mora, São Jorge da Lagoa. A jovem é mãe de dois filhos, de um e três anos.

