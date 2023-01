Descontrolada, jovem cai com o filho recém-nascido e ameaça matar a mãe em MS

Uma jovem, de 19 anos, foi detida após ameaçar matar a própria mãe e colocar sua filha recém-nascida em riso durante a manhã desta quarta-feira (25), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com as informações policiais, a mãe da jovem, de 43 anos, contou que a filha estava embriagada e aparentemente drogada, ameaçando-a em frente a sua residência.

Totalmente fora de si, a autora tentou sair correndo com o filho no colo para não ser presa, porém acabou caindo com o bebê em um monte de areia. Ao verem que ela estava colocando a integridade da criança em risco, os policiais tiveram que tirar o bebê dos seus braços e entregarem para a avó.

Fez-se necessário também o uso progressivo moderado da força para efetuar a detenção da autora, e ao ser colocada na viatura, efetuou chutes e danificou a tampa do compartimento de presos.

Ainda pelo local dos fatos, a guarnição policial, através do CIOPS, acionou o Conselho Tutelar, que compareceu logo após, na delegacia. A conselheira entregou a criança, de 5 meses, para sua avó materna até que o conselho analise a situação de outros parentes.

