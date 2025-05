Descontrolada, mulher bate no ex e pega enxada para quebrar seu carro na Capital

Um homem, de 41 anos, foi agredido pela ex-namorada, de 42 anos, durante um ataque ocorrido na madrugada deste sábado (10), no Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ela usou até uma enxada para ameaçar a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o homem segurando a mulher, que estava com uma enxada nas mãos.

Ele então detalhou que está separado da ex há aproximadamente 5 meses. Porém, vem sendo perseguido, agredido e sendo provocado pela mulher. Essa madrugada, enquanto estava em casa com a atual companheira, a autora chegou embriagada e invadiu o imóvel, passando a desferir tapas, socos, chutes e mordidas na vítima.

Em determinado momento, o homem conseguiu se desvencilhar das agressões, a autora então se apossou da enxada para tentar danificar o carro do ex. Por conta disso, ele passou a gritar por socorro, pedindo para que as autoridades fossem acionadas.

Enquanto a ocorrência era atendida, a mulher seguia descontrolada e tentou atacar a vítima. Para conter a agressão, os policiais precisaram usar spray de pimenta e deter a autora. Os envolvidos foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

