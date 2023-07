Descontrolada, mulher cai no soco com policiais e joga pedras em viatura

Uma mulher, de 45 anos, foi presa durante a noite de sexta-feira (14), após desacatar e ameaçar matar os policiais do 1º Distrito Policial de Dourados.

Totalmente descontrolada, a autora teria adentrado a delegacia aos gritos, xingando os policiais. Conta no boletim de ocorrência que ela foi homofóbica contra um deles, além de ameaçá-lo de morte.

Os policiais tentaram ainda pedir para que a autora se controlasse, mas a mesma acabou ficando ainda mais alterada, jogando pedras contra a viatura.

Ao ser contida por um investigador, a mulher desferiu vários socos, chutes, cuspes no rosto enquanto o xingava. A autora acabou sendo presa em flagrante por ameaça, desacato e pertubação do trabalho ou sossego alheios, com gritaria e algazarra.

Ela foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

