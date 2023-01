Descontrolado e ensanguentado, homem tenta invadir casa de mulher na Capital

Um homem, de 45 anos, foi detido no final da tarde de domingo (8) após ser encontrado descontrolado e ensanguentado tentando invadir uma residência no qual estava sua esposa, que não teve a idade revelada, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada para uma situação de violência doméstica e possivelmente um cárcere privado. Mas chegando no local, avistou o homem tentando arrombar a porta e ouviam-se gritos da mulher na residência.

Os militares então solicitaram que o autor saísse da porta, tendo a ordem desobedecida pelo homem, que pegou um martelo e diante da possível ameaça, efetuou um disparo de elastômero. Assim, o autor soltou o martelo e foi detido pelos policiais.

A mulher foi entrevistada pela equipe, que relatou que seu marido chegou exaltado e após uma discussão, ele passou a ameaçá-la de morte, tendo arremessado tijolos e pedras contra a mesma. Dessa forma, ela se trancou na residência e passou a gritar por socorro.

O homem então passou a quebrar as janelas da casa com os punhos e tentou arrombar a porta, onde se feriu com os vidros. Detido, ele também chutou o compartimento da viatura.

Com alguns ferimentos, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, no qual a médica informou que o autor apresentava cortes nas regiões do pulso direito, antebraço esquerdo, bíceps esquerdo e mão direita. Após a alta médica, ele foi encaminhado para a delegacia.

O homem ainda foi denunciado pelos crimes de injúria e ameaça contra a esposa. Todos os registros foram feitos na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

