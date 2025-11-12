Desentendimento fez acusado matar e enterrar homem em cova rasa em Ponta Porã

A Polícia Civil prendeu um homem, de 41 anos, acusado de matar e enterrar o corpo de Antonio Gilson Oissa, em uma plantação na zona rural do distrito de Itamarati, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O achado de cadáver aconteceu no dia 3 de novembro e a vítima foi atingida com diversos golpes de machadinha na cabeça. A causa do homicídio foi um desentendimento entre acusado e vítima.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o acusado foi preso após o cumprimento de mandado de prisão temporária realizado pela Polícia Militar.

Em depoimento, o homem confessou o crime, relatando que, após um desentendimento com a vítima, desferiu diversos golpes de machadinha na cabeça de Antônio, ocasionando o óbito. Em seguida, arrastou o corpo até a plantação e o enterrou em uma cova rasa, com o intuito de ocultar o crime.

A Polícia Civil informa que outras diligências ainda poderão ser realizadas visando promover a elucidação completa dos fatos e reafirma seu compromisso com a investigação e a justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também