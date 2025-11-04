Desentendimento por drogas motivou assassinato de mulher em Maracaju

Um desentendimento durante o uso de drogas motivou o assassinato de Carla Adriele Ribeiro Martins, de 30 anos, em Maracaju, no dia 31 de outubro. O autor é Cesar Daniel Garcia Aquino, de 27 anos, preso durante a segunda-feira, dia 3 de novembro, e confessou que cometeu o homicídio.

O caso é tratado inicialmente como homicídio, afastando de momento, a tipificação de feminicídio, já que não há indícios que revelam que ambos tinham alguma relação mais íntima ou que caracterizam uma violência doméstica.

Carla foi agredida com socos na região do rosto e teve o pescoço quebrado, tendo na sequência, o corpo jogado em um córrego da cidade. Segundo a Polícia Civil, Cesar tentou apagar os vestígios e a perícia deve confirmar a dinâmica dos fatos.

Ainda conforme a instituição, o acusado foi até a antiga Estação Ferroviária com intuito de adquirir drogas e teria encontrado Carla. Ambos decidiram seguir até a área de mata para utilizarem juntos, a droga adquirida. Porém, houve um desentendimento entre eles, o que teria motivado o assassinato da mulher.

Durante a segunda-feira, a equipe da Polícia Civil encontrou Cesar saindo da própria residência e após ser abordado, houve uma vistoria na residência, no qual encontrou algumas roupas mergulhadas em balde, semelhantes a utilizadas no dia do crime e vistas por imagens de câmera de segurança.

Cesar foi preso em flagrante e durante o interrogatório, confessou o crime, mas não deu mais detalhes sobre o que aconteceu momentos antes do fato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também