Polícia

Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian

O coronel Rocha, comandante do BPChoque, detalhou a empreitada criminosa do grupo, que foi preso após ação rápida da Polícia Militar

08 outubro 2025 - 10h48Vinícius Santos e Luiz Vinicius    atualizado em 08/10/2025 às 11h07
Luan Felipe Pereira Santana - Luan Felipe Pereira Santana -   (Foto: WhatsApp / JD1 Notícias)

O assassinato de Luan Felipe Pereira Santana, na noite de terça-feira (7), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, foi motivado por um desentendimento envolvendo uma ex-namorada da vítima, segundo o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque)

O coronel Rigoberto Rocha da Silva, comandante do BPChoque, detalhou:

“Essa briga envolve uma ex-namorada do sujeito que veio a óbito, envolvido com outra pessoa. Teve essa briga e depois vem essa tentativa de acertar as contas, a qual acabou na morte de Luan.”

O coronel explicou que o crime foi premeditado:

“Teve toda uma conversa, toda uma preparação para que Luan viesse até a praça, que se identificasse, inclusive demonstrando suas vestes. Em determinado momento, ele estava com a camisa do Flamengo e de short, então foi identificado dessa forma e ali foi executado no meio da rua, no meio da praça.”

Seis suspeitos foram presos, todos do sexo masculino, e a arma usada no crime, um revólver calibre .32, foi apreendida. O dono da arma informou tê-la adquirido há cerca de dois meses pelo valor de R$ 3.500. Todos estão na carceragem do CEPOL e devem passar por audiência de custódia nas próximas horas.

