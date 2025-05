Desgovernada, carreta invade e destrói panificadora às margens da BR-163

Uma carreta, que estava completamente desgovernada, destruiu a frente de uma padaria localizada às margens da BR-163, em Mundo Novo. O acidente aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (13).

Conforme as informações do site Maranata Notícias, o condutor detalhou que o freio do veículo travou e por conta disso, ele precisou parar para tentar resolver o problema. Acontece que, enquanto mexia nos freios a carreta começou a andar sozinha pela via.

Em determinado momento, ela saiu da pista e invadiu uma panificadora, destruindo em cheio a frente do estabelecimento. Uma caminhonete que estava estacionada em frente ao comércio também foi atingida pela carreta.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido, as cadeiras atingidas pela carreta estavam vazias no momento do impacto. O motorista da carreta sofreu apenas arranhões.

As causas do travamento do freio ainda serão apuradas.

