Desgovernado, carro capota após colidir com letreiro em Dourados

Um veículo Chevrolet Onix capotou no passeio do Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, deixando um casal ferido na madrugada deste sábado (26), em Dourados.

Segundo informações do site Dourados Agora, o carro seguia pela avenida Marcelino Pires quando invadiu o passeio do Parque e subiu o meio-fio atingindo o letreiro. Com o impacto o carro capotou e o monumento “Amo Dourados”, foi destruído.

O homem foi retirado do veículo com ajuda dos socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. A mulher, que também estava presa no carro, recebeu atendimento no local antes de ser removida.

Ambos foram encaminhados a um hospital para avaliação médica e tratamento.

A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente, que seguem sob investigação.

