Dessa vez é ele: Manutti é preso por dirigir bêbado e drogado em Rio Brilhante

O cantor de sertanejo Fábio Enrico de Castro Pinto, de 40 anos, conhecido popularmente como Manutti, foi preso por dirigir bêbado e drogado durante a noite de domingo (1°) pelas ruas do município de Rio Brilhante. Ele acabou sendo liberado após pagar R$ 4 mil de fiança.

Segundo as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada por moradores da região porque o motorista de um Hyundai Creta branco, estava em alta velocidade e fazendo zigue-zague na pista.

Manutti estaria acompanhado de uma mulher no veículo. Ao ser abordado pelas autoridades policiais, ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro, sendo feito o laudo de constatação de embriaguez, já que os sinais do uso de álcool estava visível e foi confirmado pelo cantor.

Em vistoria no veículo, foi localizado porção de fumo e de maconha. Quando questionado, ele disse que a droga era para consumo pessoal.

Diante da situação, segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o cantor foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Porém, acabou sendo solto após pagar R$ 4 mil de fiança.

