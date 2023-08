Destino de corrida gera 'treta' entre passageiro e motorista de app no Noroeste

No final da noite desta sexta-feira (4), um passageiro, de 26 anos, e um motorista de aplicativo, de 39 anos, trocaram agressões por uma desavença em relação ao destino da corrida. O episódio envolvendo as duas partes aconteceu no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz explicou que estava indo para a casa da sua namorada, mas o endereço não estaria batendo com o pedido feito no aplicativo, o que gerou uma desavença entre ele e o motorista.

Assim, o condutor desferiu uma cotovelada no rosto da vítima e que ao sair em direção ao presídio, o rapaz teria puxado o freio de mão do veículo e ambos saíram do carro. O passageiro exclamou que queria pagar a corrida e ir embora, sem mais problemas.

Porém, o homem teria partido em sua direção e para evitar novas agressões, o rapaz acertou alguns socos no suspeito e conseguiu imobilizá-lo. Dois motociclistas chegaram no local e teriam tomado as dores do motorista de aplicativo, mas que após uma conversa entre eles, tudo teria se resolvido.

O passageiro realizou o pagamento via pix e ao registrar uma reclamação junto a plataforma, foi bloqueado. No entanto, ele conseguiu identificar o motorista e passar seu nome para a Polícia Civil, onde ele procurou a delegacia para registrar o caso.

O registro foi feito como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também