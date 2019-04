Detendo serra grade de cela da Máxima e tenta fugir

Um detento de 32 anos, do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, conseguiu serrar as grades da cela do pavilhão e quase conseguiu fugir durante a madrugada deste sábado. Uma descarga elétrica acabou frustrando o criminoso.

Segundo informações, o homem saiu da cela e teria usado uma corda improvisada com lençóis para atravessar a muralha da penitenciária, e quando estava tentando pular o muro, acabou recebendo uma descarga da cerca elétrica, e com isso o alarme foi acionado e chamou a atenção dos agentes.

Eles [agentes] fizeram buscas e encontraram o presidiário caído próximo ao muro, depois de levar um choque elétrico. Os agentes ainda localizaram três porções de maconha e uma balança de precisão, próximo ao detendo, mas ele nega envolvimento.

Depois de ser pego, ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passou por exame de corpo de delito, antes de retornar à prisão.

